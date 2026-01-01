Νέο μεταγραφικό σενάριο έρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φέρεται να εξετάζει μια ιδιαίτερα ηχηρή περίπτωση για την ενίσχυση του αριστερού άκρου. Το όνομα που συνδέεται με τους «πράσινους» από το εξωτερικό δεν είναι άλλο από εκείνο του Φίλιπ Κόστιτς.

Σύμφωνα με τη σελίδα «Transferfeed», που ειδικεύεται στο ευρωπαϊκό μεταγραφικό ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγίσει επίσημα τη Γιουβέντους, διερευνώντας το ενδεχόμενο δανεισμού του Σέρβου διεθνή χαφ. Ο 33χρονος άσος δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τη φετινή σεζόν στους «μπιανκονέρι», μετρώντας 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (2 γκολ, 1 ασίστ), κυρίως ερχόμενος από τον πάγκο.

Το συμβόλαιο του Κόστιτς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση του δανεισμού, καθώς η Γιουβέντους –εκτός απροόπτου– θα προτιμούσε μια κανονική μεταγραφή, εκτός κι αν προηγηθεί ανανέωση της συνεργασίας τους.