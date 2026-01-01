Νέα δημοσιεύματα από το Αζερμπαϊτζάν επαναφέρουν στο προσκήνιο το όνομα του Μάρκο Γιάνκοβιτς για τον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο αυτή τη φορά για επίσημη πρόταση των «πράσινων» προς την Καραμπάχ που δεν έγινε αποδεκτή.

Ο 30χρονος Μαυροβούνιος μέσος, ο οποίος φέρεται να απασχολεί εδώ και καιρό τον Παναθηναϊκό, αγωνίζεται την τελευταία τριετία στην ομάδα του Αζερμπαϊτζάν και έχει καταγράψει φέτος 20 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ. Δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη 1,5 χρόνο, ενώ αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Μαυροβουνίου με 56 εμφανίσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσιογράφου της Daily Sabah, η πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε, ωστόσο στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι το μέλλον του παίκτη στην Καραμπάγκ δεν θεωρείται δεδομένο. Όπως αναφέρεται, η διοίκηση εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τη στάση του Γιάνκοβιτς, εκτιμώντας πως το μυαλό του βρίσκεται περισσότερο σε μια πιθανή μεταγραφή παρά στις υποχρεώσεις του εντός αγωνιστικού χώρου