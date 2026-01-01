Σπάνιες εικόνες με ελληνικά νησιά να ντύνονται στα λευκά την Πρωτοχρονιά. Ανάμεσά τους η Λήμνος, η Τήνος, η Σαμοθράκη, η Θάσος και η Νάξος, με το χιόνι να φτάνει ακόμα και δίπλα στη θάλασσα.

Στη Τήνο σήμερα, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, το σκηνικό είναι απόλυτα χειμωνιάτικο. Στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, σημειώνονται χιονοπτώσεις και κατά τόπους «το στρώνει».

Στα χαμηλότερα υψόμετρα όπως και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα περιορίζονται στο χιονόνερο. Η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με αυξημένες νεφώσεις και δριμύ ψύχος στα ορεινά του νησιού. Σταδιακή βελτίωση του καιρού και περιορισμός των φαινομένων προβλέπεται από αύριο.

Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο με διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει αισθητό ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά.

Στη Νάξο, αντιθέτως, παρατηρείται πυκνή χιονόπτωση και χιονόστρωση, ενώ χιόνια πέφτουν στη Σαμοθράκη και στα ορεινά της Θάσου.

Ασυνήθιστες είναι οι εικόνες από το νησί της Λήμνου (κεντρική φωτογραφία), όπου το χιόνι έφτασε μέχρι το λιμάνι δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό που οι κάτοικοι σπανίως έχουν την ευκαιρία να δουν.

