Τραγωδία στη Βρετανία συγκλονίζει τη δημόσια γνώμη, καθώς ο 12χρονος Sebastian Cizman βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι της οικογένειάς του στο Glasshoughton, West Yorkshire, κατά τη διάρκεια της γιορτής για τη Θεία Κοινωνία του μικρότερου αδελφού του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το παιδί φέρεται να μιμήθηκε διαδικτυακή πρόκληση που ενθαρρύνει ανηλίκους να προκαλούν ασφυξία στον εαυτό τους μέχρι να λιποθυμήσουν — πρακτική που έχει συνδεθεί με δεκάδες θανάτους παιδιών παγκοσμίως.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Sebastian βρέθηκε αναίσθητος στις σκάλες του σπιτιού, με ένα σεντόνι γύρω από τον λαιμό του.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 12χρονος διαπιστώθηκε νεκρός στο νοσοκομείο. Κατά την αστυνομική έρευνα, εντοπίστηκε στο κινητό του φωτογραφία χαρακτήρα από τη σειρά Squid Game του Netflix, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει στη σειρά.

Τα ευρήματα της έρευνας

Ο Sebastian ήταν γνωστός για το χιούμορ του και τις φάρσες στους φίλους του. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ίσως προσπάθησε να αναπαραστήσει σκηνή από τη δημοφιλή σειρά, χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Την ημέρα του θανάτου του είχε μοιραστεί εικόνα του ίδιου χαρακτήρα σε ομάδα στο WhatsApp. Αν και δεν εντοπίστηκαν αναζητήσεις επικίνδυνων προκλήσεων στο TikTok, ο 12χρονος είχε παρακολουθήσει επεισόδια του Squid Game και είχε αναζητήσει στο YouTube βίντεο με τίτλο “surviving choking alone”.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Detective Sergeant Paul Bayliss, ανέφερε ότι το ενδιαφέρον του παιδιού για τη σειρά, σε συνδυασμό με τη «φύση του φαρσέρ», ενισχύουν την εκτίμηση πως ο θάνατος προήλθε από τραγικό ατύχημα.

Η μαρτυρία της οικογένειας

Οι γονείς του, Marcin και Katarzyna, περιέγραψαν τον Sebastian ως χαρούμενο παιδί χωρίς ψυχολογικά προβλήματα. Σε δήλωσή τους τόνισαν ότι πιστεύουν πως ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα ενός μοιραίου λάθους.

Η μητέρα του, Kasia, ζήτησε αυστηρότερη λογοδοσία από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για τη διακίνηση επικίνδυνου περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως υπογράμμισε, «θα έπρεπε να τιμωρούνται όσοι προωθούν αυτές τις προκλήσεις, ώστε να μη χαθούν άλλα παιδιά».

Περιγράφοντας τις στιγμές της τραγωδίας, η Kasia ανέφερε ότι η οικογένεια ετοίμαζε φαγητό ενώ τα παιδιά έπαιζαν. Όταν δεν εμφανίστηκε ο Sebastian, τον αναζήτησαν και τον βρήκαν αναίσθητο στις σκάλες. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Ανησυχία για τα social media

Ο Sebastian, αν και κάτω από το όριο ηλικίας των 13 ετών, είχε πρόσβαση σε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων. Ο πατέρας του ανέφερε ότι «ήταν αρκετά έξυπνος για να εγγραφεί χωρίς ερωτήσεις».

Η υπόθεση αυτή έρχεται μετά την αγωγή που κατέθεσαν φέτος οι γονείς τεσσάρων Βρετανών εφήβων εναντίον του TikTok, κατηγορώντας την πλατφόρμα για τον θάνατο των παιδιών τους, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν σε παρόμοια πρόκληση.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επικίνδυνες αυτές τάσεις εμφανίζονται συχνά στις ροές των χρηστών χωρίς να τις αναζητήσουν, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για τους ανήλικους και εντείνει την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα.

