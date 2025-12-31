Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τις αρχές του Ιράν να απελευθερώσουν τους «υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανάμεσά τους και τη Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2023.

Σε ανακοίνωση που υπογράφεται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, η ΕΕ εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» για τις μαζικές φυλακίσεις που πραγματοποιούν οι ιρανικές αρχές, με στόχο –όπως αναφέρεται– «να φιμώσουν επικριτικές φωνές» στη χώρα.

«Καλούμε τις ιρανικές αρχές να αφήσουν ελεύθερους όλους όσοι κρατούνται άδικα επειδή άσκησαν θεμελιώδη δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της έκφρασης και της συνάθροισης», σημειώνει η ανακοίνωση.

Στους κρατούμενους «περιλαμβάνεται η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, η υγεία της οποίας παραμένει εύθραυστη», καθώς και άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνελήφθησαν στις 12 Δεκεμβρίου στη Μασχάντ.

Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι «οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ακούγονται οι φωνές τους και να επιτελούν το θεμιτό έργο τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία τους, στο Ιράν όπως και οπουδήποτε αλλού».

Η Μοχαμαντί και περίπου 40 ακόμη ακτιβιστές συνελήφθησαν στις 12 Δεκεμβρίου, μετά από επιμνημόσυνη τελετή στη Μασχάντ για έναν δικηγόρο και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φώναξαν συνθήματα κατά του κληρικαλιστικού καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η 53χρονη Μοχαμαντί, που έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη φυλακή εξαιτίας της δράσης της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 για «τον αγώνα της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών» στο Ιράν.