Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε στην εκπομπή Baskettalk με τους δημοσιογράφους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, αναφερόμενος στον αδελφό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς και στις προσωπικές του αποφάσεις, τις οποίες –όπως είπε– η οικογένεια θα τις στηρίξει ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους.

Απαντώντας σε ερώτηση του Γιώργου Κογκαλίδη για το πώς διαχειρίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, ο Θανάσης ανέφερε πως «κάθε παίκτης θέλει να παίζει περισσότερο». Τόνισε ωστόσο ότι ο αδελφός του ενδιαφέρεται πρωτίστως για το πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει, λέγοντας πως «δεν είναι θέμα χρόνου, αλλά προσφοράς».

Σε ερώτηση του Νίκου Συρίγου σχετικά με το μέλλον του Γιάννη στο Μιλγουόκι και τα σενάρια περί μεταγραφής, ο Θανάσης απάντησε πως πρόκειται για προσωπική απόφαση του αδελφού του. «Αυτό είναι θέμα του Γιάννη και της οικογένειας», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι αν υπάρξει ποτέ τέτοια σκέψη, θα τη συζητήσουν όλοι μαζί.

Η σχέση των αδελφών Αντετοκούνμπο

Ο Θανάσης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να βρεθούν αντίπαλοι με τα αδέλφια του στο παρκέ, επισημαίνοντας πως το έχουν σκεφτεί πολλές φορές. «Είμαστε όλοι στο ίδιο άθλημα, οπότε είναι φυσικό να το σκεφτόμαστε», είπε, προσθέτοντας πως νιώθουν τυχεροί που έχουν τη δυνατότητα να παίζουν μαζί στην Εθνική ομάδα.

