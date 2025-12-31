Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του Τετέ, καθώς η Γκρέμιο προχώρησε σε μια σημαντική πώληση που αλλάζει τα δεδομένα. Η βραζιλιάνικη ομάδα, η οποία ενδιαφέρεται έντονα για τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού, παραχώρησε τον βασικό της ακραίο επιθετικό, τον 19χρονο Άλισον, στην Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, με τη συμφωνία να προβλέπει ακόμη 2 εκατ. ευρώ σε μορφή μπόνους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει τα σενάρια από τη Βραζιλία, σύμφωνα με τα οποία η Γκρέμιο πλέον διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να κινηθεί πιο δυναμικά για την απόκτηση του Τετέ. Όπως τονίζεται στα σχετικά ρεπορτάζ, ο σύλλογος από το Πόρτο Αλέγκρε εξετάζει αποκλειστικά το ενδεχόμενο κανονικής μεταγραφής, αφού ο Παναθηναϊκός έχει ήδη απορρίψει πρόταση δανεισμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές, σε περίπτωση που οι δύο πλευρές καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η αρχική βάση συζήτησης αναμένεται να ξεκινήσει από τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τετέ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2028 και αποτελεί τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή του ρόστερ, με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 2,8 εκατ. ευρώ.