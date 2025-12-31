Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αντάλλαξε ευχές για υγεία, χαρά και καλή χρονιά, αλλά και δώρα με τα μέλη της αδελφότητας.

Σε σύντομη δήλωση του ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε «το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό», γιατί, όπως τόνισε, «έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια, με την ακρίβεια, την κατάσταση στη δημόσια υγεία, στην παιδεία». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευχήθηκε «το 2026 να φέρει υγεία, ευημερία, σταθερότητα, αλλά πάνω απ’ όλα ελπίδα και προοπτική και σε εμάς αλλά και στις νεότερες γενιές που είναι το μέλλον της χώρας».