Μία 13χρονη παραμονές Πρωτοχρονιάς διακομίστηκε σε λυπόθυμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε πως το ανήλικο είχε κάνει χρήση χασίς.

Όπως είπε ο κ. Γιαννάκος στην εκπομπή του Mega «Live News» , η μητέρα της 13χρονης είπε πως είχε εφαρμογή στο κινητό στην οποία μπορούσε να την εντοπίσει και έτσι την βρήκε. Το κορίτσι είπε πως δεν θυμόταν ποιος την προμήθευσε τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί πέρασε από ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν κακοποιήθηκε σεξουαλικά.

Δύο κορίτσια

Σύμφωνα με το Mega, η 14χρονη μαζί με ένα άλλο κορίτσι επικοινωνούσαν μέσω κοινωνικών δικτύων (social media) με δύο νεαρούς Αιγύπτιους και έκλεισαν ραντεβού. Κατά τις ίδιες πηγές, τα κορίτσια βρέθηκαν στο σπίτι των νεαρών και έκαναν χρήση κάνναβης με την 14χρονη να χάνει τις αισθήσεις της και στη συνέχεια να έχει κενά μνήμης.

Η μητέρα ειδοποιήθηκε και στη συνέχεια έκανε καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.