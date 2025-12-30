Από τη Χρυσή Αίθουσα του Musikverein θα πραγματοποιηθεί η εμβληματική Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης, την 1η Ιανουαρίου 2026. Στο πόντιουμ ανεβαίνει για πρώτη φορά ο 50χρονος Γαλλο-Καναδός αρχιμουσικός Yannick Nézet-Séguin, ένας από τους σημαντικότερους μαέστρους της γενιάς του, γνωστός για την εκρηκτική του ενέργεια και τη βαθιά μουσικότητά του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα βαλς, ζωηρές πόλκες και λαμπερά μαρς, καθώς και τα καθιερωμένα encore με τις αναμενόμενες εκπλήξεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ξεχωριστή θέση έχουν και έργα γυναικών συνθετριών, αναδεικνύοντας μια πιο σύγχρονη και πολυφωνική ματιά στο ιστορικό αυτό γεγονός.

Το πρόγραμμα:

1. Johann Strauß II, Εισαγωγή στην οπερέτα «Ο Ίντιγκο και οι 40 Κλέφτες»

2. Carl Michael Ziehrer, Donausagen. Walzer, op. 446

3. Joseph Lanner, Malapou-Galoppe, op. 148

4. Eduard Strauß, Brausteufelchen. Polka schnell, op. 154

5. Johann Strauß II, Fledermaus-Quadrille, op. 363

6. Johann Strauß I, Der Karneval in Paris. Galopp, op. 100

7. Franz von Suppè, Εισαγωγή στην οπερέτα «Die schöne Galathée»

8. Josephine Weinlich, Sirenen Lieder. Polka mazur, op. 13

9. Josef Strauß, Frauenwürde. Walzer, op. 277

10.Johann Strauß II, Diplomaten-Polka. Polka française, op. 448

11.Florence Price, Rainbow Waltz*

12.Hans Christian Lumbye, Københavns Jernbane-Damp-Galop

13.Johann Strauß II, Rosen aus dem Süden, Waltz, op. 388

14.Johann Strauß II, Egyptischer Marsch, op. 335

15.Josef Strauß, Friedenspalmen-Walzer, op. 207

Την 1η Ιανουαρίου 2026 η ΕΡΤ1, μαζί με το Τρίτο Πρόγραμμα και το EPTnews Radio, αλλά και στον ιστότοπο Ertecho, θα μεταδώσουν ζωντανά τη θρυλική Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης.