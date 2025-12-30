Ο ορειβάτης που την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην ακολουθήσει την παρέα των τεσσάρων φίλων του στα Βαρδούσια Όρη μίλησε στο MEGA, περιγράφοντας τη δραματική του εμπειρία και την απόφαση που, όπως λέει, του έσωσε τη ζωή.

Την παραμονή της εξόρμησης, όπως εξηγεί, η ομάδα είχε συμφωνήσει να εκμεταλλευτεί μια καλή ημέρα πριν την έλευση του χειμώνα. «Είχαμε πει την προηγούμενη μέρα, ας πούμε, ότι αν θα μας κάνει μια καλή μέρα… Απλά έτυχε η καλή μέρα να είναι Χριστούγεννα», ανέφερε ο Άγγελος, εξηγώντας πως οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο χωριό δεν του επέτρεψαν να λείψει.

Οι τέσσερις φίλοι του ωστόσο ξεκίνησαν κανονικά για το βουνό. Λίγες ώρες αργότερα, η είδηση της εξαφάνισής τους «έπεσε» σαν παγωμένος αέρας, βυθίζοντας την περιοχή στη θλίψη. Ο ίδιος, μόλις ενημερώθηκε, έσπευσε να βοηθήσει στις έρευνες. «Έφυγα κατευθείαν και πήγα βουνό, εγώ έκατσα από τις επτά το απόγευμα μέχρι τις μιάμιση τη νύχτα… Περπάτησα πάνω από 40 χιλιόμετρα εκεί πέρα πάνω στα βουνά ψάχνοντας μέχρι να ξεκινήσει να έρθει πυροσβεστική και οποιοσδήποτε», περιέγραψε συγκινημένος.

Όπως είπε, ακόμη κι αν είχε τη δυνατότητα, δύσκολα θα επιχειρούσε ανάβαση εκείνη την ημέρα. «Νομίζω πως όχι. Με καλό καιρό μετά από χιόνι που έριξε, είχε πάγο έξω και μετά έβγαλε ήλιο, αυτό είναι απαγορευτικό», σημείωσε. Για τις συνθήκες στην περιοχή ήταν κατηγορηματικός: «Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Με τα φαινόμενα που είχαμε και τον καιρό και όλα αυτά, όχι, δεν πας. Γλίτωσα, δεν έχω να σκεφτώ δηλαδή κάτι άλλο. Ό, τι τι παιχνίδια μου επιφυλάσσει η μοίρα; Όχι, δεν είναι μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί ήδη μου την πήρε την μία ευκαιρία, παίρνοντας τους φίλους μου, πάει η μία ζωή που είχα».