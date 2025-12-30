Ανθυπαστυνόμος συνελήφθη στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου με σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, προκαλώντας σοκ και έντονα ερωτήματα για την υπόθεση που ήρθε στο φως το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου, αξιοποιώντας στοχευμένη πληροφορία, προχώρησαν σε έλεγχο οχήματος που μόλις είχε αποβιβαστεί από πλοίο της γραμμής στο λιμάνι «Ακαντιά».

Περίπου στις 09:30 το πρωί, οι αρχές ακινητοποίησαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που εξέρχονταν από το πλοίο Blue Star 2. Ο οδηγός και ιδιοκτήτης του οχήματος ήταν εν ενεργεία Ανθυπαστυνόμος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, επιμελώς κρυμμένες κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων. Η προσεκτική απόκρυψη δείχνει, σύμφωνα με τις αρχές, προσπάθεια επαγγελματικής μεταφοράς της ουσίας.

Το συνολικό μικτό βάρος της κατασχεθείσας ποσότητας ανέρχεται σε 498,7 γραμμάρια, ποσότητα που δεν παραπέμπει σε προσωπική χρήση αλλά ενισχύει τις υποψίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 37χρονος αστυνομικός συνελήφθη επί τόπου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, ενώ θεωρείται δεδομένη η έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο συλληφθείς ενεργούσε μόνος ή αποτελούσε μέλος ευρύτερου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.