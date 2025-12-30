Αναβιώνει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης η θανατηφόρα παράσυρση της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη τον Νοέμβριο του 2022.

Μετά την καταδίκη από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης του οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη φοιτήτρια, οι δικαστικές αρχές παραπέμπουν σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία. Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 7 Ιανουαρίου, όπως έκανε γνωστό η μητέρα της άτυχης κοπέλας.

Συγκεκριμένα, η Κέλλυ Καμπάκη αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook:

«Θα σε δικαιώσω ακόμα κι αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω .. αρχής γενομένης 7-1-2026 και ώρα 9:00΄ στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Στο υπόσχομαι ..❤️‍🩹❤️‍🩹».