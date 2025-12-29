Για τους μυημένους, δεν ήταν έκπληξη η ανάδειξη της Φωτεινής Τριχά σε κορυφαία παίκτρια από την παγκόσμια ομοσπονδία του πόλο. Αναμφίβολα μια ξεχωριστή στιγμή για την αθλήτρια του Ολυμπιακού που αναδείχθηκε μεταξύ άλλων και πρώτη σκόρερ στο παγκόσμιο της Σιγκαπούρης πριν από μερικούς μήνες. Οδήγησε, δηλαδή, με τα γκολ της την ελληνική εθνική ομάδα στο χρυσό μετάλλιο.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο αν παρακολουθήσουμε την πορεία της 20 ετών περιφερειακής σε σχέση με την Ελευθερία Πλευρίτου που είναι 28 ετών. Υπάρχουν κοινά σημεία και ας τα δούμε.

Αμφότερες ταυτίζονται με τα ερυθρόλευκα χρώματα. Και οι δύο φόρεσαν από νεαρή ηλικία το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Η μεν Ελευθερία Πλευρίτου ήρθε (μαζί με τις αδελφές της, Μαργαρίτα και Βάσω) στα 14 χρόνια της από τον Ηρακλή και αποτέλεσε για χρόνια ολόκληρα το βαρύ πυροβολικό μιας ομάδας που σάρωσε και σαρώνει τους τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Τριχά εντάχθηκε πριν από μια πενταετία στον Ολυμπιακό, όταν ήταν 15 ετών.

Γιατί στον Πειραιά γνωρίζουν «πού να χτυπούν» στις μεταγραφές και εντάσσουν στο δυναμικό τους παίκτριες με προοπτικές μεγάλες. Ιδού, μάλιστα, μια ωραία ιστορία: επί Covid, τον Ιούλιο του ’20, ο Ολυμπιακός νίκησε πανεύκολα στο Παλαιό Φάληρο (16-4) τον Νηρέα Χαλανδρίου στον τελικό του Κυπέλλου. Καλύτερη του final-4 βγήκε η Ελευθερία Πλευρίτου, ενώ στον Νηρέα αγωνίζονταν οι Τριχά και Τορνάρου, 15 και 16 ετών αντίστοιχα! Προπονήτρια του Νηρέα ήταν τότε η Ευτυχία Καραγιάννη, άλλοτε κολυμβήτρια του Ολυμπιακού και από τις πρώτες που στελέχωσαν το ερυθρόλευκο τμήμα πόλο. Είχε μάλιστα τις δύο πολίστριες από τα 10 τους χρόνια και γνώριζε όσο λίγοι άνθρωποι το ταλέντο τους.

Λίγες μέρες μετά εκείνο τον τελικό, Τριχά και Τορνάρου υπέγραψαν στον Ολυμπιακό! Και στις αρχές Οκτωβρίου, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το Σούπερ Καπ με σκορ 30-4 απέναντι στον Νηρέα Χαλανδρίου. Με τα κόκκινα έπαιξαν για πρώτη φορά οι Τριχά και Τορνάρου.

Η επένδυση που έκαναν στο Λιμάνι, βγήκε. Η Σοφία Τορνάρου, έστω και με μια στάση στον Εθνικό Πειραιά, αποδίδει εξαιρετικά ως αμυντικός και είναι 21 ετών. Η δε Φωτεινή Τριχά, αφού κατέκτησε μετάλλια με τις νεανίδες, εκτοξεύτηκε στις γυναίκες και είναι όχι μόνο τοπ παίκτρια στον Ολυμπιακό, αλλά η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο, όπως έκανε γνωστό η παγκόσμια ομοσπονδία.

Υ.Γ. Ασφαλώς και κάθε αποτέλεσμα ψηφοφορίας πρέπει να γίνεται δεκτό. Ολοι έχουν τα επιχειρήματά τους. Αλλά εφέτος ίσως δεν ήταν καλύτερη ελληνίδα αθλήτρια η Ελευθερία Πλευρίτου όπως αποφάσισαν τα μέλη του ΠΣΑΤ, αλλά μάλλον η Φωτεινή Τριχά. ‘Η και η Ελένη Ξενάκη, αν θέλουμε να δούμε μόνο όσες έδιναν μάχες στις πισίνες.