«Αποχαιρετήσαμε σήμερα μία σπουδαία γυναίκα, μία σημαντική Ελληνίδα. Η Σύλβα Ακρίτα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον δημόσιο βίο της πατρίδας μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σημειώνει ακόμη: «Στάθηκε όρθια στα δύσκολα, δεν έσκυψε το κεφάλι, αγωνίστηκε για τη Δημοκρατία και για τον Ελληνικό Λαό.

Για τη Σύλβα Ακρίτα η πολιτική ήταν τρόπος ζωής, πίστη και συνέπεια σε αξίες, διαρκής προσφορά και επαγρύπνηση.

Χάραξε νέους δρόμους, έδωσε το δικό της νόημα στην προοδευτική πολιτική και τις σοσιαλιστικές προτάσεις.

Αποχαιρετώντας τη σήμερα, σε μια περίοδο κρίσης για την πολιτική και τη Δημοκρατία, κρατάμε ως πολύτιμη παρακαταθήκη όλη της τη ζωή. Γιατί για εμάς έτσι πρέπει να είναι η πολιτική για την οποία αξίζει να συμμετέχεις και να αγωνίζεσαι.

Θα τη θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».