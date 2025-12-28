Ανοιχτά παραμένουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα Μάλγαρα, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν παράταση στο άνοιγμα του ρεύματος προς Αθήνα και μετά τις 18:00. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης κίνησης των οχημάτων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με ανέμους που φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αγροτών, αύριο Δευτέρα αναμένεται να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τόσο προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη. Τα μπλόκα θα ανοίξουν εκ νέου την Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.