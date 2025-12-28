Οι αγρότες του Βορείου Έβρου αποφάσισαν την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου, προχωρώντας σε διακοπή της κυκλοφορίας για τα φορτηγά και τα εμπορικά οχήματα «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές». Παράλληλα, προγραμματίζουν τη διοργάνωση συλλαλητηρίου το πρωί της Τρίτης στο Διδυμότειχο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των αγροτικών συλλόγων της περιοχής.

Στο νότιο τμήμα του νομού, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης καλεί τους αγρότες να συγκεντρώσουν τα τρακτέρ τους στο ΚΤΕΛ Φερών το απόγευμα της Δευτέρας. Στη συνέχεια, θα κινηθούν συντονισμένα προς το Τελωνείο των Κήπων, με στόχο την ενίσχυση του υπάρχοντος μπλόκου.