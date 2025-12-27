Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσαν μέσω ανάρτησής τους στο Χ ότι είχαν επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο, «προκειμένου να συντονιστούμε ενόψει της αυριανής συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ». Η επικοινωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούν στην ενίσχυση της Ουκρανίας μέσω της εξασφάλισης χρηματοδότησης για τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προβλέπεται η μακροπρόθεσμη ακινητοποίηση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και η παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με περαιτέρω μέτρα εφόσον απαιτηθεί.

«Μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία στην ΕΕ αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας», υπογράμμισε ο Κόστα.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι «χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο – μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας». Όπως πρόσθεσε, η ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφάλειας και άμυνας της χώρας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της Ευρώπης.

Η φον ντερ Λάιεν επισήμανε ακόμη ότι έως το 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο, να στηρίζει την Ουκρανία και να εργάζεται συστηματικά για την προώθηση της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.