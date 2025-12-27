Η Λένα Μαντά άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», μιλώντας για την απώλεια του συζύγου της, Γιώργου, και για το πώς άλλαξε η ζωή της μετά τον θάνατό του.

Η γνωστή συγγραφέας εξομολογήθηκε ότι ο χαμός του την έχει σημαδέψει βαθιά. «Είναι η δεύτερη χρονιά που θα κάνουμε γιορτές χωρίς τον Γιώργο, αλλά το παλεύουμε οικογενειακώς. Οι αναμνήσεις ξύνουν πληγές, παρόλα αυτά είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, γιατί ο Γιώργος ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας, οπότε και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μιλάμε για εκείνον, θυμόμαστε, μαγειρεύουμε πράγματα που του άρεσαν».

Η ίδια πρόσθεσε πως «το μόνο που δεν κάνουμε από αυτά που του άρεσαν είναι ο κόσμος στο σπίτι. Κανένας μας δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο».

Μιλώντας για τη νέα της πραγματικότητα, είπε: «Μετά το θάνατό του έκανα στροφή 180 μοιρών. Όταν πάω κάπου και έχει πολύ κόσμο, νιώθω ότι πνίγομαι. Δεν το είχα παλιά, γιατί είχα και τον Γιώργο και γέλαγε. Εκείνος ήταν πολύ κοινωνικός, εγώ καθόλου. Όταν είχα τον Γιώργο του έλεγα ‘θύμισέ μου λίγο’ και μου εξηγούσε ποιος ήταν αυτός που εκείνη την ώρα έβλεπα».

Η Λένα Μαντά μίλησε επίσης για τη συντροφικότητα που είχε με τον σύζυγό της. «Δεν αισθάνομαι πλέον τόσο νέα όσο αισθανόμουν. Ο Γιώργος ήταν αυτός που με κρατούσε νέα. Ήταν αυτό ακριβώς που έχει ανάγκη κάθε γυναίκα. Ήταν η πλάτη που ακουμπούσα, ήταν το στήριγμά μου».

Παρά την απώλεια, η συγγραφέας παραμένει αισιόδοξη: «Καλό είναι να μην το βάζουμε κάτω. Έχουμε κύμα, το τιμόνι σταθερά και προχωράμε. Είναι το πιο εύκολο να θες να παραιτηθείς. Δεν ήμουν ποτέ αυτός ο χαρακτήρας, ήμουν πάντα μάχιμη».

Η τοξικότητα στα social media

Αναφερόμενη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συγγραφέας σημείωσε: «Μπορώ να καμαρώνω λέγοντας ότι γνωρίζω τα οικογενειακά χιλιάδων σπιτιών στην Ελλάδα, γιατί μέσω των social επικοινωνούν μαζί μου. Περισσότερο στο Instagram για να είμαι ειλικρινής, γιατί το Facebook μου βγάζει πολύ μεγάλη τοξικότητα. Γιατί να γλιτώσω εγώ; Είναι τρομακτικό».

Οι τηλεοπτικές προτάσεις

Η Λένα Μαντά αποκάλυψε ότι κατά το παρελθόν είχε δεχθεί προτάσεις για τηλεοπτικές εμφανίσεις. «Κάποια στιγμή είχα βρεθεί πριν από 5-6 χρόνια στο παρά πέντε να κάνω μία εκπομπή και δεν προχώρησε. Πολλές φορές παρακολουθώ τις εκπομπές και ακούω απόψεις. Νομίζω ότι οι δικές μου είναι πολύ πιο αιρετικές, νομίζω θα είχαν θέμα».

«Μου είχε γίνει πρόταση πολύ παλιά, ήταν να γίνει στο OPEN το Real View. Μου είχαν προτείνει να είμαι μία από τις τέσσερις κυρίες. Το είχα δει θετικά, μετά δεν προχώρησε αυτό. Πήγα εκεί ως καλεσμένη και αισθάνθηκα πολύ ωραία. Αν μου γίνει μία πρόταση και μου αρέσει και μου κάνει κέφι, ναι, θα το κάνω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι την κουράζει στην τηλεόραση

Η συγγραφέας δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για ορισμένες τηλεοπτικές πρακτικές. «Με κουράζει πολύ η αυτοαναφορικότητα στην τηλεόραση, οι καυγάδες και τα κουτσομπολιά. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Να είναι καλά ο κόσμος και να κάνει ότι θέλει», είπε χαρακτηριστικά.

«Ότι τσακώνονται, απαντάνε μέσα από τις εκπομπές τους, ενώ γνωρίζουν τα τηλέφωνα του άλλου, με κουράζει. Ειδικά όταν τα ξαναβρίσκουν, μου κάνει πολύ δήθεν και αυτό το δήθεν κλωτσάει πολύ μέσα μου» πρόσθεσε.

Η Λένα Μαντά αναφέρθηκε και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τονίζοντας ότι κάνει εξαιρετικές συνεντεύξεις. «Μετά από τόσα χρόνια μπορώ και αναγνωρίζω τους κουραστικούς καλεσμένους. Επειδή γνωρίζω προσωπικά τον Γρηγόρη, καταλαβαίνω πότε περνάει δύσκολα στις συνεντεύξεις» είπε.

Τον Νοέμβριο κυκλοφόρησε το πέμπτο κατά σειρά βιβλίο που έχει γράψει μαζί με τη φίλη της, Κλαίρη Θεοδώρου, ενώ τον Μάιο αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο της μυθιστόρημα στα βιβλιοπωλεία.