Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε σήμερα σε βομβαρδισμούς εναντίον διαφόρων θέσεων της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, κέντρο εκπαίδευσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «χτυπήθηκαν αρκετές εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και τρομοκρατικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για να προετοιμάζονται τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος του κράτους του Ισραήλ». Ο στρατός πρόσθεσε ότι το κέντρο εκπαίδευσης που στοχοθετήθηκε εξυπηρετούσε τη μονάδα αλ Ραντουάν, επίλεκτη δύναμη της Χεζμπολάχ.