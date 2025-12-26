Η ιστορία έρχεται από την Αυστρία και πρόκειται για την συνέχεια του «σίριαλ» με τις 3 επαναστάτριες μοναχές – Μπερναντέτ, 88 ετών, Ρετζίνα, 86 ετών, Ρίτα, 82 ετών, οι οποίες δραπέτευσαν τον Σεπτέμβριο, από τον Οίκο ευγηρίας που έμεναν για να επιστρέψουν στο εγκαταλελειμμένο μοναστήρι τους κοντά στο Σάλτσμπουργκ.

Και τα κατάφεραν. Η ιστορία όμως προκάλεσε πρωτοσέλιδα, άρθρα, δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια τρομερή αναγνωρισιμότητα για τις 80χρονες μοναχές. Τόση που σήμερα μετρούν πάνω από 280 χιλιάδες ακολούθους στο instagram.

Οι τρεις 80χρονες ανεβάζουν συχνά βίντεο και δημιουσιεύουν αναφορές για την ταραχώδη προσπάθεια της απόδρασής τους από τον οίκο ευγηρίας και τη χαρά τους για την επιστροφή τους. Έχουν βοηθηθεί από ντόπιους υποστηρικτές και πρώην μαθητές με διάφορους τρόπους. Τους έχουν παράσχει φαγητό, ρούχα, ιατρική περίθαλψη και ασφάλεια. Μέσω της βοήθειας που έχουν λάβει κατάφεραν να εγκαταστήσουν και ένα ασανσέρ για να μπορούν να φτάσουν στα κελιά τους στον τρίτο όροφο.

Οι χιλιάδες ακόλουθοι όμως έχουν προκαλέσει για δεύτερη φορά την οργή των ανωτέρων τους και αποφάσισαν να τους ανακοινώσουν ότι μπορούν να μείνουν στο μοναστήρι υπό έναν όρο. Να διαγράψουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Η ιστορία των τριών 80χρονων

Οι Μπερναντέτ, Ρετζίνα και Ρίτα υποστηρίζουν ότι βγήκαν από το μοναστήρι παρά τη θέλησή τους τον Δεκέμβριο του 2023.

Αναφέρουν ότι δεν τους ζητήθηκε η γνώμη για το πώς θα ήθελαν να περάσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους παρά το γεγονός ότι είχαν το δικαίωμα να μείνουν στο μοναστήρι μέχρι να πεθάνουν.

Οι τρεις μοναχές έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στο κάστρο που λειτουργεί ως μοναστήρι και ιδιωτικό σχολείο θηλέων από το 1877. Το σχολείο άρχισε να δέχεται αγόρια το 2017 και εξακολουθεί να λειτουργεί. Η αδελφή Μπερναντέτ φοίτησε και η ίδια στο σχολείο, φτάνοντας ως έφηβη το 1948. Μία από τις συμμαθήτριές της μάλιστα ήταν η Αυστριακή ηθοποιός του κινηματογράφου Ρόμι Σνάιντερ. Η αδελφή Ρεγγίνα έφτασε στο μοναστήρι το 1958, και η αδελφή Ρίτα τέσσερα χρόνια αργότερα. Και οι τρεις συνέχισαν να εργάζονται στο σχολείο ως δασκάλες για πολλά χρόνια. Η αδελφή Ρεγγίνα μάλιστα κατάφερε να φτάσει στον βαθμό της διευθύντριας.

Το 2022, το κτίριο αναλήφθηκε από την Αρχιεπισκοπή του Σάλτσμπουργκ και το Αββαείο του Ράιχερσμπεργκ, ένα Αυγουστινιανό μοναστήρι και ο αριθμός των μοναχών άρχισε να μειώνεται. Ο κοσμήτορας Μάρκους Γκρασλ από το αβαείο έγινε ο προϊστάμενός τους ο οποίος και αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2023 οι αδελφές να μεταφερθούν σε ένα καθολικό γηροκομείο.

Η επιστροφή, οι αντιδράσεις και η αντιπαράθεση

Στο γηροκομείο οι 3 μοναχές ήταν πολύ δυσαρεστημένες και έτσι κατέστρωσαν σχέδιο απόδρασης. Κατάφεραν να μπουν στο μοναστήρι που έμεναν με τη βοήθεια πρώην μαθητών και ενός κλειδαρά. Όταν οι μοναχές επέστρεψαν στο κάστρο, το μοναστήρι δεν είχε νερό ή ρεύμα, αλλά το σχολείο εξακολουθούσε να λειτουργεί.

Τους τελευταίους μήνες, οι ιερείς έπρεπε να εισαχθούν λίγο-πολύ λαθραία στο παρεκκλήσι του μοναστηριού για να τελέσουν τη λειτουργία, ενάντια στη θέληση των εκκλησιαστικών αρχών.

Ο θρησκευτικός προϊστάμενος των μοναχών, ο Πρύτανης Μάρκους Γκρασλ από το Αβαείο του Ράιχερσμπεργκ, είχε υποστηρίξει ότι οι αδελφές έπρεπε να τοποθετηθούν σε καθολικό οίκο ευγηρίας, καθώς δεν μπορούσαν να ζήσουν με ασφάλεια στο παλιό πέτρινο μοναστήρι. Τις κατηγόρησε επανειλημμένα ότι παραβίασαν τους όρκους υπακοής τους, ισχυρισμό που οι μοναχές αρνήθηκαν. Οι δηλώσεις του, τον έφεραν αντιμέτωπο με αρκετές αντιδράσεις και έτσι ελήφθη μια διαφορετική απόφαση. Να παραμείνουν στο Γκόλντενσταϊν «μέχρι νεωτέρας» μετά από πρόταση μόνο εάν έσβηναν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μοναχές όμως αρνήθηκαν και τώρα αρμόδια να αποφασίσει είναι η ανώτερη αρχή του κοσμήτορας Μάρκους Γκρασλ, δηλαδή η Ρώμη!

Οι εκκλησιαστικές αρχές δεν είναι ευχαριστημένες, με την πράξη τους αλλά οι μοναχές είναι. Μένει να δούμε ποιος θα κερδίσει τελικά αν και η καθολική εκκλησία έχει αποδείξει τελευταία ότι είναι πολύ πιο δεκτική στην εξωστρέφεια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.