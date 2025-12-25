Με ξεχωριστό τρόπο και σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις συνθήκες κάθε τόπου, άνθρωποι από όλο τον κόσμο γιόρτασαν τα φετινά Χριστούγεννα. Από επίσημες τελετές και μουσικές στιγμές, μέχρι βουτιές σε παγωμένα ή καλοκαιρινά νερά, το πνεύμα των γιορτών εκφράστηκε με ποικίλους τρόπους, γεμάτους συναίσθημα, συμβολισμό και αλληλεγγύη.

Μεγάλη Βρετανία

Στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, τα βλέμματα στράφηκαν στην πριγκίπισσα Κέιτ και τη μικρή πριγκίπισσα Σάρλοτ, οι οποίες έκλεψαν τις εντυπώσεις στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Μητέρα και κόρη κάθισαν μαζί στο πιάνο, ερμηνεύοντας το Holm Sound του Σκωτσέζου συνθέτη Έρλαντ Κούπερ, χαρίζοντας μια τρυφερή και συγκινητική στιγμή.

Η Κέιτ Μίντλετον μίλησε και για το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων, τονίζοντας πως η αγάπη εκφράζεται μέσα από απλές, καθημερινές πράξεις. «Στην καρδιά μου, τα Χριστούγεννα μιλούν για την αγάπη που ανθίζει με τους πιο απλούς, ανθρώπινους τρόπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυστραλία

Στην άλλη άκρη του κόσμου, οι Αυστραλοί τίμησαν την παράδοση με μια χριστουγεννιάτικη βουτιά στην παραλία Μποντάι. Ωστόσο, πίσω από τα χαμόγελα και τη γιορτινή διάθεση, υπήρχε μια σκιά μελαγχολίας, καθώς η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην ίδια παραλία, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, επηρέασε το κλίμα.

Οι λουόμενοι πόζαραν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, φορώντας τους χαρακτηριστικούς σκούφους του Άγιου Βασίλη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αντοχής.

Ηνωμένες Πολιτείες

Στην παραλία Κόκοα της Φλόριντα, το χριστουγεννιάτικο σκηνικό είχε έντονο… σερφ χαρακτήρα. Κόκκινες στολές, λευκές γενειάδες και σανίδες του σερφ πλημμύρισαν την ακτή, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τους σέρφερ. Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στόχος ήταν η ενίσχυση οργάνωσης που στηρίζει ανθρώπους με καρκίνο.

Γερμανία

Στο Βερολίνο, το κρύο δεν στάθηκε εμπόδιο για τους πιο τολμηρούς. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους -8 βαθμούς Κελσίου, οι κάτοικοι της γερμανικής πρωτεύουσας συμμετείχαν και φέτος στην παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη βουτιά στα παγωμένα νερά της λίμνης Οράνκεζεε.

Η παράδοση αυτή μετρά πάνω από 40 χρόνια και πραγματοποιείται λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, αποτελώντας σύμβολο αντοχής, ανανέωσης και γιορτινού πνεύματος.