Λιγότερο από μία εβδομάδα μέχρι την έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και ο Άρης… τρέχει για τις μεταγραφές που θα του αλλάξουν την εικόνα προς το καλύτερο με το νέο έτος.

Για να υπάρξουν νέες αφίξεις, είναι αναπόφευκτο να προηγηθούν αποχωρήσεις, δεδομένου ότι το ρόστερ της ομάδας αριθμεί αυτή τη στιγμή 31 ποδοσφαιριστές. Αυτό το γνωρίζουν καλά στους «κιτρινόμαυρους» και ήδη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε μετά τις γιορτές να ξεκινήσουν συγκεκριμένες επαφές και κινήσεις.

Οι πρώτες ενέργειες έχουν ήδη γίνει στην περίπτωση του Πιόνε Σίστο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες. Ανάμεσα στους παίκτες που ενδέχεται να απασχολήσουν είναι και ο Ολιμπίου Μορουτσάν, ειδικά μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου του που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ο Ρουμάνος δεν έχει βρει τον χρόνο συμμετοχής που προσδοκούσε με τη μετακίνησή του στον Άρη από τη Γαλατασαράι, ενώ ούτε ο Μανόλο Χιμένεθ δείχνει να τον υπολογίζει ιδιαίτερα. Έτσι, αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, δεν αποκλείεται να τεθεί ζήτημα αποχώρησής του τον Ιανουάριο.

Ανοιχτό παραμένει και το θέμα του Λόβρο Μάικιτς. Ο Κροάτης αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Ίστρα ως επένδυση, με την προοπτική μάλιστα να αποτελέσει τον βασικό τερματοφύλακα της ομάδας. Ωστόσο, η παρουσία του Αθανασιάδη και η προσθήκη του Διούδη τον έφεραν στο επίκεντρο ενός προβληματικού σχεδιασμού για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς του, κατέληξε να είναι τρίτη επιλογή, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε συζήτηση για τον δανεισμό του, ώστε να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό. Άλλωστε, ο Χιμένεθ δεν δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει το δίδυμο Αθανασιάδη–Διούδη, με τον Μάικιτς να έχει αγωνιστεί τελευταία φορά στις 30 Αυγούστου.

Μία ακόμη περίπτωση που εξετάζεται είναι αυτή του Γκάμπριελ Μισεουί. Ο Ολλανδός ξεκίνησε τη σεζόν με θετικές εντυπώσεις, ωστόσο η περιορισμένη συνεισφορά του σε κομμάτια όπως η πίεση και τα τρεξίματα οδήγησε τον Χιμένεθ στη μείωση του ρόλου του. Στη συνέχεια, ο τραυματισμός στο γόνατο τον άφησε ακόμη πιο πίσω.

Οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη, όμως οι παραπάνω περιπτώσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να προστεθούν ακόμη μία ή δύο περιπτώσεις παικτών, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε κίνηση προϋποθέτει και τη συναίνεση των ποδοσφαιριστών…