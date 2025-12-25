Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας προχώρησε στην άρση των προσωρινών ρυθμίσεων που είχαν επιβληθεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τη νεότερη απόφαση, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα από το 275,8 έως το 275,2 χιλιόμετρο διεξάγεται πλέον από την αριστερή λωρίδα. Παραμένει, ωστόσο, σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου όλων των οχημάτων στον κλάδο κυκλοφορίας του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα.

Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, συνεχίζει από την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας και ακολουθεί την επαρχιακή οδό Κυψέλης – Βέροιας, μέχρι την επανείσοδο στην Εγνατία Οδό μέσω του ανισόπεδου κόμβου Βέροιας.