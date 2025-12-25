Τα Χριστούγεννα είναι αναμφίβολα μία από τις πιο λαμπερές γιορτές. Δεν είναι μόνο φωτεινά ωστόσο, έχουν και «γεύσεις» που ενώνουν οικογένειες, φίλους και παρέες, με τα τραπέζια να γίνονται σημεία συνάντησης.

Ο Αποστόλης, υπάλληλος σε εστιατόριο, έβαλε την στολή του Άγιου Βασίλη, πήρε τον δίσκο του και σκόρπισε χαρά στους θαμώνες του καταστήματος.

«Σήμερα το μενού μας είναι εορταστικό, έχουμε αλλάξει τον κατάλογο όπως και τη λίστα με τα κρασιά. Τις τιμές τις έχουμε κρατήσει σε φυσιολογικά πλαίσια να μπορεί ο κόσμος να απολαύσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι».

Γέμισαν τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια

Παππούδες και γιαγιάδες περιμένουν πώς και πώς αυτές τις μέρες για να γεμίσουν το γιορτινό τραπέζι με την οικογένειά τους.

«Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Να περάσετε καλά αυτές τις μέρες».

Στις κουζίνες, τα τηγάνια δεν ξεκουράζονται και τα αρώματα της εποχής κάνουν τον γύρο του δωματίου πριν καν φτάσει το πιάτο στο τραπέζι.

Πολλοί ήταν εκείνοι που αρπάξαν την ευκαιρία του καλού καιρού και έκαναν Χριστούγεννα δίπλα στη θάλασσα.

«Ευτυχώς, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ο καιρός ευνοεί τα Χριστούγεννα δίπλα στη θάλασσα».

Γεμάτα τα εστιατόρια στη Θεσσαλονίκη

Και οι Θεσσαλονικείς γέμισαν τα εστιατόρια, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, τιμώντας και αυτοί τις παραδοσιακές γεύσεις των ημερών.