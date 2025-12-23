Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους Δήμους που θέλουν να συμμετάσχουν στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ΑμεΑ. Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα (23:59), με στόχο τη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε άνεργα Άτομα με Αναπηρία να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τις κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες των Δήμων και προωθεί στην πράξη την ισότητα και τη συμπερίληψη.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, οι οποίοι μέσω της συμμετοχής τους:

ενισχύουν τις κοινωνικές και διοικητικές τους υπηρεσίες

προωθούν ενεργά πολιτικές ένταξης και ίσων ευκαιριών

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού δημόσιου τομέα.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies