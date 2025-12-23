Την περίοδο των γιορτών οι αγορές αυξάνονται, ο χρόνος πιέζει και οι καταναλωτές κινούνται πιο γρήγορα από το συνηθισμένο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ηλεκτρονικές πληρωμές και οι αγορές με κάρτα γίνονται καθημερινή συνήθεια, αλλά και εύκολος στόχος για απάτες. Από παραπλανητικές online προσφορές μέχρι ύποπτα μηνύματα και μη ασφαλείς συναλλαγές, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται αθόρυβα.

Η γνώση και η προσοχή μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Με απλές κινήσεις και λίγη ψυχραιμία, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν τα χρήματά τους και να περάσουν τις γιορτές χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Οι «ψεύτικες προσφορές» ή οι ιστοσελίδες που ζητούν υπερβολικά προσωπικά στοιχεία αποτελούν συχνά μηχανισμούς υποκλοπής δεδομένων. Ένα βασικό μέτρο πρόληψης είναι να μην αποθηκεύονται στοιχεία της κάρτας σε άγνωστες πλατφόρμες και, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούνται προσωρινές ή εικονικές κάρτες.

Κίνδυνοι στις φυσικές αγορές

Οι απάτες δεν περιορίζονται μόνο στο διαδίκτυο. Στα πολυσύχναστα καταστήματα και στα μηχανήματα POS οι εγκληματίες μπορεί να χρησιμοποιήσουν συσκευές skimming για την αντιγραφή στοιχείων καρτών. Για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών, είναι σημαντικό να ελέγχεται το POS πριν από κάθε χρήση, να προτιμώνται πληρωμές μέσω contactless ή mobile wallet και να παρακολουθούνται οι κινήσεις του λογαριασμού μέσω mobile banking.

Phishing και παραπλανητικά μηνύματα

Ένας ακόμη διαδεδομένος τρόπος εξαπάτησης είναι η αποστολή phishing μηνυμάτων μέσω e‑mail ή SMS, που ζητούν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία καρτών. Κατά την περίοδο των γιορτών, αυτού του είδους οι απάτες πολλαπλασιάζονται, αξιοποιώντας τη βιασύνη και την καλή διάθεση των καταναλωτών. Οι χρήστες δεν πρέπει ποτέ να παρέχουν προσωπικά στοιχεία ή να ακολουθούν ύποπτους συνδέσμους, καθώς οι τράπεζες δεν ζητούν ποτέ κωδικούς ή PIN μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Χρήσιμα εργαλεία προστασίας

Η αξιοποίηση εργαλείων ασφαλείας και ειδοποιήσεων συναλλαγών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Οι περισσότερες τράπεζες προσφέρουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για κάθε συναλλαγή, καθώς και δυνατότητα προσωρινής απενεργοποίησης της κάρτας μέσω εφαρμογής. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει άμεσα ύποπτες κινήσεις και να προστατεύσει τον λογαριασμό του.

Η ψυχολογία των αγορών

Η ψυχολογία της υπερκατανάλωσης ενισχύει την ευαλωτότητα των καταναλωτών. Οι πιεστικές προσφορές και η ανάγκη για γρήγορες αγορές οδηγούν συχνά σε βιαστικές αποφάσεις. Η καλύτερη άμυνα είναι η ψυχραιμία: έλεγχος κάθε συναλλαγής, προσεκτική επιλογή ιστοσελίδων και αποφυγή παρορμητικών κινήσεων.

Με λίγη προσοχή και σωστό προγραμματισμό, οι γιορτές μπορούν να παραμείνουν ασφαλείς και ευχάριστες. Η επαγρύπνηση απέναντι στις απάτες, η χρήση σύγχρονων εργαλείων ασφαλείας και η ενημέρωση αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την προστασία των χρημάτων και της ηρεμίας των καταναλωτών.