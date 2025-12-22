Έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα (22/12) σε εργαστήριο στην κοινότητα Saint-Fons, σε κοντινή απόσταση από τη Λυών, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

🔴🇫🇷FLASH INFO – Vidéo de l’explosion du laboratoire du site Elkem Silicones à Saint-Fons (Rhône) qui a fait quatre blessés, dont deux graves. #SaintFons #Rhone pic.twitter.com/0VqNCjcWyt — Media Express (@media_express_e) December 22, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, δημιουργώντας ζώνη ασφαλείας σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων γύρω από την εγκατάσταση.

🔴 Explosion dans une usine chimique près de Lyon : de nombreux secours sur place, la police demande de reculer pic.twitter.com/bOSxahDwfx — actu Lyon (@actufr_lyon) December 22, 2025

Η αρχική εκτίμηση αναφέρει ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή υδρογόνου. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.