Έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα (22/12) σε εργαστήριο στην κοινότητα Saint-Fons, σε κοντινή απόσταση από τη Λυών, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, δημιουργώντας ζώνη ασφαλείας σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων γύρω από την εγκατάσταση.

Η αρχική εκτίμηση αναφέρει ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή υδρογόνου. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Τελευταία Νέα