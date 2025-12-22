Μέσα από συγκινητικές ιστορίες, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πώς μια ευχή μπορεί να δώσει χαρά και δύναμη σε μικρούς ήρωες και στις οικογένειές τους.

Η ιστορία του μικρού Μιχαήλ, που νίκησε τον καρκίνο, άγγιξε όλη την Ελλάδα, προκαλώντας συγκίνηση με όσα είπε στην εκδήλωση για την 44η γιορτή των κορυφαίων του ΠΣΑΠΠ.

«Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ που μου δίνει σήμερα αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πήλιο και τον κ. Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν πέρυσι. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη», είπε ο μικρός Μιχαήλ.

Η ευχή του Μιχαήλ εκπληρώθηκε τον Αύγουστο του 2024 και ήταν δύο εισιτήρια διαρκείας για το γήπεδο της ΑΕΚ, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή του Mega «Buongiorno.»

«Με συγκινείς πολύ. Έχεις μία ωριμότητα… Οι γονείς σου έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά», ανέφερε με συγκίνηση η Φαίη Σκορδά.

«Εύχομαι να έχει όλος ο κόσμος υγεία και ειρήνη. Σε όσους είναι στο νοσοκομείο εύχομαι να είναι δυνατοί, να μην σκέφτονται αρνητικά πράγματα και για όσους έχουν να πραγματοποιήσουν μία ευχή να σκέφτονται μόνο αυτό. Όταν άκουσα ότι μπορούν να μου πραγματοποιήσουν μία ευχή, ήταν σαν να μου χάρισαν όλο τον κόσμο», είπε ο Μιχαήλ.

Ο Μιχαήλ είχε γνωρίσει νωρίτερα τον Ντέμη Νικολαΐδη, ο οποίος εκείνο το διάστημα βίωνε την απώλεια της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ και μιλάω μαζί σου. Θαυμάζω τους ανθρώπους με μεγάλη ψυχική δύναμη, οπότε είμαι και θαυμαστής σου. Το μόνο που αισθάνομαι ότι έχω δικαίωμα να σου πω είναι να συνεχίσεις να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες της ζωής με το χαμόγελό σου και να είσαι ένα παράδειγμα για όλους μας. Συγχαρητήρια στο Make-A-Wish που όλα αυτά τα χρόνια δίνει χαρά στα παιδιά», είπε ο Ντέμης Νικολαΐδης.