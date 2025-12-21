Ιράν και Βενεζουέλα ενισχύουν τη συνεργασία τους απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας. Όπως έγινε γνωστό, η Τεχεράνη πρότεινε τη συνεργασία της «σε όλα τα πεδία» για την αντιμετώπιση της «πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας» των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

Το Ιράν θεωρείται από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει την ανατροπή του μέσω πολιτικών και οικονομικών πιέσεων. Οι δύο χώρες διατηρούν στενές σχέσεις σε ενεργειακό και εμπορικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, αναπτύσσοντας πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη, στο πλαίσιο επιχείρησης που, όπως υποστηρίζουν, στοχεύει στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Από τις αρχές του μήνα, οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση δύο δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο του «απόλυτου αποκλεισμού» που είχε διατάξει ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία και τα μηνύματα αλληλεγγύης

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, η συνομιλία με τον ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, επικεντρώθηκε «στις πρόσφατες εξελίξεις στην Καραϊβική, ιδιαίτερα στις απειλές, τις πράξεις πειρατείας των ΗΠΑ και την κλοπή πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας».

Ο Χιλ πρόσθεσε ότι «η Βενεζουέλα δέχθηκε την έκφραση της απόλυτης αλληλεγγύης από μέρους της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και την προσφορά της για συνεργασία σε όλα τα πεδία για να αγωνιστεί εναντίον της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιβάλουν διά της βίας».

Το Ιράν έχει ήδη συνδράμει τη Βενεζουέλα, αποστέλλοντας καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα, ενώ η Κίνα και η Ρωσία έχουν επίσης εκφράσει την υποστήριξή τους προς την κυβέρνηση του Μαδούρο, αντιδρώντας στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή.