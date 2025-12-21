Στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στο μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, ο Γίρι Παβλένκα αποχώρησε με φορείο έπειτα από σοβαρό τραυματισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 51ο λεπτό, όταν ο Σφιντέρσκι επιχείρησε να «τσιμπήσει» την μπάλα και συγκρούστηκε άθελά του με τον τερματοφύλακα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο Παβλένκα έμεινε πεσμένος στο έδαφος, ενώ το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ μπήκε άμεσα για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Αδυνατώντας να συνεχίσει, ο τερματοφύλακας αποχώρησε με φορείο και αντικαταστάθηκε από τον Τσιφτσή, προκαλώντας ανησυχία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού.