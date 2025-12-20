Στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου, ο οποίος από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου φέρεται να είχε διαρρήξει εννιά καταστήματα και μία οικία, ενώ αποπειράθηκε να διαρρήξει και ακόμη ένα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο δράστης αφαίρεσε συνολικά 14.803 ευρώ, κοσμήματα αξίας περίπου 15.000 ευρώ, καθώς και δύο τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές ύψους 143 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας στη Σταυρούπολη, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Σε έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του 27χρονου μικροποσότητα ναρκωτικών, μια τσάντα με φορητό υπολογιστή και προσωπικά έγγραφα άλλου προσώπου.

Από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά προέκυψε ότι τα αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από κατάστημα της περιοχής. Τα είχε αγοράσει ένας 36χρονος, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.