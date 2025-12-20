Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Κλαούντια Ντελμέρ, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος. Την είδηση έκανε γνωστή ο σύντροφός της μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αποχαιρετώντας την με συγκίνηση και λόγια βαθιάς αγάπης.

«Τα χαράματα της Παρασκευής, μετά από την πολύμηνη μάχη που έδωσε με κάθε κύτταρό της, η Κλαούντια πέρασε στο Φως», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Η Κλαούντια Ντελμέρ υπήρξε καλλιτέχνιδα που υπηρέτησε με αφοσίωση την αρμονία και την ομορφιά μέσα από το τραγούδι και τη φωτογραφία. Γεννημένη στη Βαρσοβία, μεγάλωσε στη Μαδρίτη και σπούδασε στο Mannes College of Music στη Νέα Υόρκη, όπου γνώρισε και αγάπησε την ελληνική μουσική.

Στην Ελλάδα δημιούργησε τον πρώτο της δίσκο, *Ainola*, σε μουσική Νίκου Ξυδάκη και Βαγγέλη Φάμπα, ενώ ακολούθησαν οι *Δρόμοι της Θάλασσας* σε μουσική Μίμη Πλέσσα. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο σύντροφός της, το μεγαλύτερο έργο της ζωής της ήταν τα τέσσερα παιδιά τους, που της χάρισαν στιγμές ανείπωτης ευτυχίας.

«Έζησα 18 χρόνια με την Κλαούντια. Ήταν η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ, με την πιο ευγενική και ευαίσθητη ψυχή», σημείωσε ο σύντροφός της, προσθέτοντας πως η ζωή μαζί της ήταν γεμάτη γαλήνη και αγάπη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μαραθόπολη. Σύμφωνα με την επιθυμία της, θα ταφεί στο κοιμητήριο Πετροχωρίου, ενώ αντί στεφάνων τα χρήματα θα διατεθούν στο ίδρυμα Θάλπος.

Η πορεία και η μάχη με την ασθένεια

Η Κλαούντια Ντελμέρ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε κλασική μουσική. Η καλλιτεχνική της πορεία την οδήγησε στην Ελλάδα, όπου συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς, ανάμεσά τους και ο Μίμης Πλέσσας. Ερμήνευσε σε μεγάλες σκηνές, από το Lincoln Center έως το Ηρώδειο.

Με τον σύντροφό της, τον graphic designer Λαυρέντη Χωραΐτη, δημιούργησαν τη ζωή των ονείρων τους στη Μεσσηνία, μέσα σε έναν ελαιώνα, όπου μεγάλωσαν τα τέσσερα παιδιά τους. Εκεί η Ντελμέρ ασχολήθηκε και με τη διδασκαλία του forest bathing, συνδυάζοντας τη φύση με τη μουσική και την πνευματικότητα.

Στις αρχές του 2025, η Κλαούντια διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος, μία από τις πιο επιθετικές μορφές της νόσου. Παρά τη σοβαρή διάγνωση, συνέχισε να δημιουργεί, να τραγουδά και να στηρίζει κοινωνικές δράσεις, όπως συναυλίες αλληλεγγύης και τη διάσωση αδέσποτων ζώων στη Μεσσηνία.

Υποβλήθηκε σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση και κύκλους χημειοθεραπειών, ωστόσο η ασθένεια παρουσίασε μετάσταση στο ήπαρ. Ο σύντροφός της είχε περιγράψει δημόσια τη σκληρή πορεία της, αναφέροντας πως η ίδια πάλεψε με αξιοπρέπεια, ακολουθώντας τόσο συμβατικές όσο και εναλλακτικές θεραπείες.

Παρά τις δυσκολίες, η Κλαούντια Ντελμέρ παρέμεινε πηγή έμπνευσης για όσους τη γνώρισαν, αφήνοντας πίσω της ένα έργο βαθιάς ευαισθησίας και μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη, την οικογένεια και την αγάπη για τον άνθρωπο και τη φύση.