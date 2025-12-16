Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση της 22χρονης τραγουδίστριας Delarosa, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από πυροβολισμό στη Νόρθριτζ της κοιλάδας Σαν Φερνάντο, στο Λος Άντζελες, τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 2025. Οι αρχικές εκτιμήσεις της αστυνομίας μιλούσαν για πιθανή απόπειρα ληστείας, ωστόσο πλέον οι Αρχές θεωρούν ότι η Delarosa έπεσε θύμα ενέδρας που στήθηκε από παιδικούς της φίλους.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η Los Angeles Times, τρία άτομα, μαζί με τη νεαρή τραγουδίστρια, βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο όταν δέχθηκαν πυροβολισμούς. Η Delarosa μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε, ενώ οι δύο άλλοι επιβαίνοντες νοσηλεύτηκαν σε κρίσιμη κατάσταση.

Singer DELAROSA was ‘set up by her friends’ before being murdered in ambush-style attack, police say https://t.co/N9ZaeF6oEw — Daily Mail (@DailyMail) December 15, 2025

Ένας από τους υπόπτους, ο Φρανσίσκο “G Boy” Γκέιτον, ο οποίος γνώριζε την Delarosa από την εφηβεία της, συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία, ο Γκέιτον αποκάλυψε ότι ο φίλος του, Μπένι “Player” Γκόμεζ, σχεδίασε να συναντήσει τη Delarosa δήθεν για αγορά ναρκωτικών, αλλά το πραγματικό σχέδιο ήταν η ληστεία. Ο Γκόμεζ, σύμφωνα με την κατάθεση, ήταν επίσης παιδικός φίλος της τραγουδίστριας.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι οι δύο φίλοι της Delarosa και δύο ακόμα ένοπλοι δράστες είναι μέλη της συμμορίας Bryant Street, που δρα στην περιοχή Νόρθριτζ. Παρότι ο Γκέιτον υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε στους πυροβολισμούς, η αστυνομία διαπίστωσε από το κινητό του ότι είχε στείλει μήνυμα στον Εντουάρντο “Active” Λόπεζ, έναν από τους υπόπτους, γράφοντας: «Πήγαινε να πάρεις κουκούλα», πέντε ώρες πριν η τραγουδίστρια τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Γκόμεζ, το βράδυ της δολοφονίας, εκείνος και η Delarosa είχαν πάει σε κλαμπ και μιλούσαν έξω από το κτίριο όπου διέμενε ο Γκέιτον, όταν δύο άντρες με κουκούλες τους πλησίασαν και άρχισαν να πυροβολούν. Ο Γκόμεζ τράπηκε σε φυγή, ενώ η Delarosa δέχθηκε τους πυροβολισμούς. Ο ίδιος φέρεται να είπε: «Γιατί τους πυροβολήσατε;», σύμφωνα με την κατάθεση.

Μετά την επίθεση, οι δράστες έκρυψαν τα όπλα σε ένα βαν και επιβιβάστηκαν στο BMW του Γκέιτον. Κατά την είσοδό του στο όχημα, ο Λόπεζ φέρεται να έχασε ένα έγγραφο δικαστηρίου με τα στοιχεία του, στοιχείο που πλέον θεωρείται κρίσιμο αποδεικτικό μέσο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι ένοπλοι διέφυγαν στο Μεξικό, ενώ ένα μήνυμα που στάλθηκε λίγες ώρες αργότερα ανέφερε: «Είμαστε εντάξει, έφυγαν για Τιχουάνα».

Τέλος, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τους συνεργούς που έχουν διαφύγει.