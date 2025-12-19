Η Ουκρανία μπορεί να συνδράμει την Πολωνία στην ανάπτυξη τεχνολογίας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στη Βαρσοβία. Ο ίδιος και ο Πολωνός ομόλογός του, Κάρολ Ναβρότσκι, υπογράμμισαν την κοινή στάση των δύο χωρών σε ζητήματα ασφάλειας.

Η Πολωνία συγκαταλέγεται στους πιο σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022. Ωστόσο, η αυξανόμενη εχθρότητα απέναντι στους μετανάστες και η πίεση από τα ακροδεξιά κόμματα, που κατηγορούν τη Βαρσοβία ότι έχει υπερβεί τα όρια στήριξης προς το Κίεβο, έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις των δύο γειτόνων.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία διαβουλεύσεις σχετικά με την άμυνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» ανέφερε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη Τύπου. «Γνωρίζουμε πώς να αμυνθούμε από κάθε τύπο ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον των γειτόνων μας, εναντίον της Πολωνίας και άλλων εθνών».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Κίεβο μπορεί να προσφέρει συνεργασία και στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ προσκάλεσε τον Ναβρότσκι να επισκεφθεί την Ουκρανία ώστε να διαπιστώσει τις δυνατότητες παραγωγής της χώρας στον αμυντικό τομέα.

Ανατολική Ευρώπη και άμυνα κατά drones

Η ενίσχυση της άμυνας απέναντι στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η ανάγκη αυτή εντάθηκε μετά την εισβολή περίπου 20 drones στον πολωνικό εναέριο χώρο τον Σεπτέμβριο και τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε Ρουμανία, Δανία και Γερμανία.

Τον ίδιο μήνα, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ είχε ανακοινώσει τη δημιουργία κοινής ομάδας εκπαίδευσης, στην οποία Ουκρανοί στρατιώτες και μηχανικοί θα εκπαιδεύουν Πολωνούς συναδέλφους στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Από την πλευρά του, ο Ναβρότσκι τόνισε ότι η επίσκεψη Ζελένσκι επιβεβαιώνει την κοινή προσέγγιση Ουκρανίας και Πολωνίας στα ζητήματα ασφαλείας. Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι η Βαρσοβία θα μπορέσει να ολοκληρώσει ανταλλαγή μαχητικών αεροσκαφών Mig-29 με ουκρανική τεχνολογία κατά των drones.