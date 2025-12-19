Ο αθλητικός κόσμος των Ηνωμένων Πολιτειών θρηνεί μετά την είδηση του θανάτου της Κριστίνα Τσέιμπερς, ρεπόρτερ της National Football League (NFL). Η 38χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χούβερ της Αλαμπάμα, μαζί με τον 41χρονο σύζυγό της, Τζόνι Ράιμς.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας – αυτοκτονίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Ράιμς σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε την περασμένη Τρίτη.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη παρουσία του 3χρονου γιου τους, ο οποίος ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα στον παππού του, οδηγώντας τον στο σημείο όπου βρέθηκαν τα πτώματα.

Όταν ο παππούς του 3χρονου γιου του ζευγαριού έφτασε στο σπίτι, το παιδί άνοιξε την πόρτα και τον οδήγησε μέσα, όπου βρέθηκαν τα πτώματα της Κριστίνα Σάντερς και του συζύγου της. Σύμφωνα με γείτονα που παρακολούθησε τη σκηνή, η εικόνα ήταν συγκλονιστική και αποκαρδιωτική.

Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για το συμβάν.

Η Κριστίνα Τσέιμπερς εργαζόταν ως ρεπόρτερ αθλητικών μεταδόσεων και είχε καλύψει για λογαριασμό του δικτύου FOX την NFL. Είχε προηγουμένως εργαστεί στον τηλεοπτικό σταθμό WBRC για επτά χρόνια, πριν ακολουθήσει καριέρα εκπαιδευτικού.

Συντετριμμένοι οι πρώην συνάδελφοι της

Το βράδυ της Τρίτης, πρώην συνάδελφοι της Τσέιμπερς στον τηλεοπτικό σταθμό WBRC 6όπου είχε εργαστεί, μετέδωσαν ένα συγκινητικό αφιέρωμα στη συνάδελφό τους.

Η Κρίστίνα Τσέιμπερς είχε μια όμορφη ικανότητα να σε κάνει φίλη της αμέσως», δήλωσε μια δημοσιογράφος με την οποία είχαν εργαστεί μαζί.

Η Κριστίνα Τσέιμπερς εντάχθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό WBRC το 2015, όπου εργάστηκε για επτά χρόνια στον τομέα των αθλητικών μεταδόσεων. Αργότερα, αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα εκπαιδευτικού, συνεχίζοντας όμως να καλύπτει τον χώρο των σπορ ως «ρεπόρτερ γραμμών» για την NFL, για λογαριασμό του δικτύου FOX.

Η παρουσία της στον χώρο χαρακτηριζόταν από επαγγελματισμό και ζωντάνια, ενώ η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη στον αθλητικό κόσμο των ΗΠΑ, με πολλούς να αναγνωρίζουν τη συμβολή της και την προσωπικότητά της.

O παρουσιαστής ειδήσεων του WBRC 6 Τζέι Προύιτ δήλωσε ότι:«Ήταν ένας από τους πιο γλυκούς και στοργικούς ανθρώπους που γνωρίζω.Ήταν συνέχεια στο τρέξιμο, αγαπούσε τον γιο της και αγαπούσε τη ζωή. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να την αγκαλιάσω και να της πω πόσο την εκτιμώ πριν από μια εβδομάδα. Λυπάμαι πολύ για την οικογένειά της».

