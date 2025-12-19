Stoiximan: Η στιγμή σου ανήκει.

Η νέα 360 καμπάνια της Stoiximan με τίτλο « Η στιγμή σου ανήκε ι », βρίσκεται ήδη στον «αέρα», σηματοδοτώντας την παρουσίαση της νέας ταυτότητας και της νέας στρατηγικής τοποθέτησης του brand, ενώ παράλληλα επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μιλά για την ψυχαγωγία και την εμπειρία του χρήστη. Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκονται οι στιγμές: εκείνες οι αυθεντικές, προσωπικές στιγμές έντασης και απόλαυσης που κάνουν τον χρόνο να μοιάζει να σταματά και την εμπειρία να αποκτά πραγματική αξία.

Η νέα καμπάνια δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μήνυμα ή ένα μόνο μέσο. Ξεδιπλώνεται μέσα από πολλαπλές ιστορίες και στιγμές, σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας της Stoiximan, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί άνθρωποι βιώνουν τη διασκέδαση με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο. Στιγμές απρόβλεπτες, έντονες και αληθινές, που δεν ορίζονται από το αποτέλεσμα, αλλά από το συναίσθημα και την εμπειρία της ίδιας της στιγμής.

Με τη νέα αυτή προσέγγιση, η Stoiximan αναδεικνύει τη φιλοσοφία της ότι κάθε επαφή με το brand είναι προσωπική και σχεδιασμένη γύρω από τον άνθρωπο. Η εμπειρία δεν είναι ίδια για όλους, είναι «δική σου». Μια εμπειρία που δίνει χώρο στην απόλαυση, την ένταση και τη διασκέδαση, με τρόπο υπεύθυνο, σύγχρονο και ουσιαστικό.

Ο Head of Marketing της Stoiximan, Γιώργος Μποζάς, δήλωσε σχετικά:

«Με τη νέα μας καμπάνιa θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο: τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή που ζεις πιο έντονα, που ο χρόνος επιβραδύνεται και η εμπειρία αποκτά πραγματικό νόημα. Το “Η στιγμή σου ανήκει” δεν είναι απλώς ένα brand tagline, είναι η υπόσχεσή μας προς τα μέλη μας ότι κάθε αλληλεπίδραση με τη Stoiximan είναι σχεδιασμένη γύρω από τον ίδιο τον άνθρωπο και τον τρόπο που θέλει να απολαμβάνει τη διασκέδαση».

Η καμπάνια «Η στιγμή σου ανήκει» επιβεβαιώνει τη διαρκή εξέλιξη της Stoiximan και τη δέσμευσή της να δημιουργεί εμπειρίες διασκέδασης που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Εμπειρίες που δεν μετριούνται σε χρόνο, αλλά σε στιγμές που μένουν.

Δείτε το νέο τηλεοπτικό σποτ της καμπάνιας εδώ .

Stoiximan: Η στιγμή σου ανήκει.