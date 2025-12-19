Τον ορισμό νέου προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και ταυτόχρονα τη δημιουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα εκπροσωπεί τους φορείς της Θεσσαλονίκης και θα συνδράμει το έργο του ΔΣ, ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα, ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση και διευρύνεται η υποστήριξη της στρατηγικής της εταιρείας. Το γνήσιο ενδιαφέρον για προσφορά στην πόλη, οι διευρυμένες εμπειρίες και γνώσεις, η επιτυχημένη επαγγελματική και κοινωνική πορεία αποτελούν κοινό παρονομαστή όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Για τους ίδιους, η ΔΕΘ-HELEXPO δε συνδέεται μόνο με τη Θεσσαλονίκη ως ένα από τα πιο σημαντικά της τοπόσημα, αλλά αντανακλά μια ευρύτερη εθνική ταυτότητα και ιστορική συνέχεια, ως θεσμός.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα συνεπικουρείται από την επταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία, εκπροσωπώντας τη φωνή της πόλης, θα συμβάλλει με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στη διαμόρφωση κατευθύνσεων και στην υποστήριξη κρίσιμων πρωτοβουλιών, όπως η έναρξη της επικείμενης ανάπλασης, ένα ιστορικό ζητούμενο για τη ΔΕΘ-HELEXPO, αλλά και για την πόλη.

Το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου/Growthfund ορίζει ως νέο μη εκτελεστικό πρόεδρο της ΔΕΘ-HELEXPO τον Χρήστο Τσεντεμεΐδη. Ο κ. Τσεντεμεΐδης, συνδυάζει πολυετή διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε διεθνείς εταιρείες, όπως οι Johnson & Johnson και P&G, ενώ έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα και επιτυχία μία σειρά από σημαντικούς φορείς, μεταξύ των οποίων το ECR Hellas, θεσμικό σημείο συνάντησης της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Για πολλά χρόνια διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέλαβε την συμπροεδρία του, σε συνεργασία με διακεκριμένους επιχειρηματίες και ηγετικά στελέχη της ελληνικής αγοράς. Διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας, με έμφαση στη διαχείριση της εμπειρίας του πελάτη, και έχει ηγηθεί επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε πολλές βαλκανικές χώρες, καθώς και στην Ελλάδα. Η καταγωγή του από τη Βόρεια Ελλάδα και το γεγονός ότι ζει με την οικογένειά του εδώ και 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη ενισχύουν την ικανότητά του να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις προοπτικές της πόλης.

Η διοίκηση του Υπερταμείου εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον Τάσο Τζήκα για τη μακρόχρονη προσφορά του στη ΔΕΘ-HELEXPO. Από το 2011 υπηρέτησε τον οργανισμό, αρχικά ως Διευθύνων Σύμβουλος και από το 2013 ως Πρόεδρος. Με τη σταθερή του παρουσία, ως ο μακροβιότερος πρόεδρος της εταιρείας, συνέβαλε ουσιαστικά στη συνέχεια και την εξωστρέφειά της, αφήνοντας ένα σημαντικό αποτύπωμα και μια ουσιαστική «σφραγίδα» τόσο στο θεσμό όσο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η θητεία του χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα και συνέπεια. Συνέβαλε αποφασιστικά στη δρομολόγηση πλέον του έργου της ανάπλασης.

To διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου ορίζει ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ-HELEXPO τον Ανδρέα Μαυρομμάτη. Ο νέος CEO της ΔΕΘ-HELEXPO διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία στον πυρήνα της παγκόσμιας εκθεσιακής βιομηχανίας και κατέχει σε βάθος την εμπορική στρατηγική του κλάδου. Από το 2013 έχει διατελέσει σε ανώτατους ρόλους στην Informa PLC, τον μεγαλύτερο παγκόσμιο οργανισμό διοργάνωσης εκθέσεων, με πλήρη ευθύνη P&L σε διεθνές business υψηλής αξίας. Η εμπειρία αυτή του προσδίδει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση, ανάπτυξη και δημιουργία μεγάλων, διεθνώς αναγνωρίσιμων εκθεσιακών brands και θα βοηθήσει στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και τη δυναμική αξιοποίηση των υποδομών σε Ελλάδα και εξωτερικό.. Με εμπειρία σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, διαχειρίζεται σύνθετα περιβάλλοντα και διεθνείς συνεργασίες. Στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του, θα διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας ουσιαστική σύνδεση με την πόλη και το οικοσύστημα της ΔΕΘ-HELEXPO.

Η διοίκηση του Υπερταμείου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη για τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του στη ΔΕΘ-HELEXPO. Μέσα από το έργο και το όραμά του προσέδωσε υπεραξία στα εκθεσιακά γεγονότα και εδραίωσε τη ΔΕΘ-HELEXPO ως βασικό πυλώνα της ελληνικής και ευρωπαϊκής εκθεσιακής δραστηριότητας. Η μακρόχρονη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων (UFI), και η επανεκλογή του για τρίτη θητεία στην Προεδρία της Central European Fairs Alliance (CEFA), επιβεβαιώνουν την ευρεία αναγνώριση και εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής εκθεσιακής κοινότητας στο πρόσωπό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης θα παραμείνει ως σύμβουλος στη ΔΕΘ-HELEXPO για να συνδράμει τη νέα διοίκηση στο σύνθετο έργο της.

Παράλληλα το Υπερταμείο ευχαριστεί για τη συμβολή τους όλα τα μέλη που μετείχαν στο ΔΣ και ειδικότερα τους Συμεών Διαμαντίδη, Ιωάννη Μασούτη, Κυριάκο Μερελή, Γεώργιο Μουτσιάνα, Μάριο Παπαδόπουλο, Ιωάννη Σταύρου, Παντελεήμονα Φιλιππίδη.

Το νέο ΔΣ της ΔΕΘ-HELEXPO είναι σε άμεση ισχύ και θα έχει 4ετή θητεία. Διαμορφώνεται ως εξής:

*Χρήστος Τσεντεμεΐδης, πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

*Ανδρέας Μαυρομμάτης, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

*Στυλιανός Αγγελούδης, δήμαρχος δήμου Θεσσαλονίκης, μη εκτελεστικό μέλος

*Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, μη εκτελεστικό μέλος

*Μαρία – Μελίνα Δερμεντζοπούλου, μη εκτελεστικό μέλος

*Αναστάσιος Μούδιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων

*Χάρης Σιαμπάνης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

*Παναγιώτης Χατζηϊωάννου, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων

*Αγγελική Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος.

Έως 2 Φεβρουαρίου 2026 που θα αναλάβει ο νέος διευθύνων σύμβουλος, θα παραμείνει στα καθήκοντά του ο τωρινός διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ – HELEXPO Κυριάκος Ποζρικίδης.

Η επταμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Το διοικητικό συμβούλιο θα συνδράμει η νέα Συμβουλευτική Επιτροπή. Εντός του μηνός Δεκεμβρίου θα οριστούν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των φορέων προς το ΔΣ της ΔΕΘ-HELEXPO. Η αποστολή της θα είναι η υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα καινοτομίας και ανάπτυξης, στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Στη συμβουλευτική επιτροπή θα συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ένας εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).