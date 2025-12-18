Κλείδωσε η ημερομηνία ανακοίνωσης των καλλιτεχνών και των τραγουδιών που θα διαγωνισθούν στον εθνικό τελικό, που διοργανώνει η ΕΡΤ για την ανάδειξη της συμμετοχής μας στη Eurovision 2026. Άλλα είχαμε πει, άλλα είδαμε.

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες και αποκλειστικές μας πληροφορίες, το σαββατοκύριακο 3-4 Ιανουαρίου θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις!

Η αγωνία των εμπλεκομένων θα πάρει μία μικρή παράταση, αφού οι ανακοινώσεις της ΕΡΤ δεν θα πραγματοποιηθούν λίγο πριν τα Χριστούγεννα όπως μας ανέφεραν αρχικά πηγές από την ΕΡΤ, αλλά στις 4 Ιανουαρίου.

Η νέα εκπομπή αφιερωμένη στο διαγωνισμό, Eurovision ΣΚ, δεν πρόλαβε να είναι έτοιμη τώρα και έτσι το σαββατοκύριακο 3-4/1, μαζί με το ντεμπούτο της νέας εκπομπής της Κέλλυς Βρανάκη, θα έχουμε και την ανακοίνωση των έως 28 τραγουδιών και των ερμηνευτών τους, που θα λάβουν μέρος στον εθνικό τελικό.

Και θα μου πείτε; Γιατί Αθηνά μας είχες πει το ΣΚ 20-12/12; Θα σας πω γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Όμως η Κρατική Τηλεόραση δεν πρόλαβε το deadline καθώς ήθελε να έχει στηθεί πρώτα μια εκπομπή καθαρά για την Eurovision και μετά να γίνουν οι ανακοινώσεις.

Η εκπομπή θα ονομάζεται “Sing For Greece-Ελληνικός Τελικός 2026”

Όπως καταλαβαίνετε, θα τρέχουν οι υποψήφιοι σαν τους βέγγους καθώς 5 Ιανουαρίου του 2026 καλλιτέχνες και δημιουργοί πρέπει να βρεθούν στην ERT για να υπογράψουν τα συμφωνητικά τους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Και τελικά; Πόσο καιρό θα έχουν να προετοιμαστούν για να ανέβουν στο stage των ημιτελικών; Θα δείξει η ιστορία..

Προς το παρόν αναμένουμε να δούμε ποιοι θα παρουσιάσουν τους ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό. Άλλο επεισόδιο αυτό. Προς το παρόν φαίνεται πως πιο κοντά προς τις τελικές υπογραφές είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μπέττυ Μαγγίρα.

Για να δούμε; Θα πέσουν;