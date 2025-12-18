Τρεις νεαροί, δύο 18χρονοι και ένας 15χρονος, κατηγορούνται ότι είχαν αδυναμία στα μηχανάκια και από τον περασμένο Σεπτέμβριο προχώρησαν σε 13 κλοπές δικύκλων στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες χρησιμοποιούσαν τα οχήματα ή πωλούσαν τμήματά τους ως ανταλλακτικά.

Η ομάδα, που φέρεται να είχε συγκροτήσει εγκληματική συμμορία, δρούσε κυρίως στην Καλαμαριά και σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς διερευνούσαν τη δράση τους το τελευταίο διάστημα.

Τα στοιχεία των εμπλεκόμενων νεαρών ταυτοποιήθηκαν μετά την επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός εκ των 18χρονων, ο οποίος επιχείρησε να κλέψει δίκυκλη μηχανή. Η σύλληψη αυτή οδήγησε στην εξιχνίαση των υπολοίπων περιπτώσεων.

Όλα τα δίκυκλα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού, τύπου «παπάκια» και «σκούτερ», εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με την αστυνομία.