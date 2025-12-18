Ένα νέο ψηφιακό σύστημα καταμέτρησης επιβατών θα τεθεί σε λειτουργία στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ από τις αρχές του νέου έτους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Το σύστημα, που εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΑΣΘ και συνοδεύεται από το ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα εγκατασταθεί αρχικά σε 100 λεωφορεία. Στόχος είναι η ακριβής καταγραφή του αριθμού των επιβατών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε κάθε στάση και διαδρομή.

Ο εξοπλισμός, αποτελούμενος από αισθητήρες στις θύρες των οχημάτων, αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για την αυτόματη και αξιόπιστη καταμέτρηση, χωρίς να καταγράφει πρόσωπα ή προσωπικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΟΑΣΘ θα συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες για τη συχνότητα των δρομολογίων, τις ώρες αιχμής και τα επίπεδα επιβατικής κίνησης.

Τα δεδομένα θα επιτρέψουν στον Οργανισμό να προσαρμόσει τα δρομολόγια και την κατανομή των λεωφορείων, με στόχο τη μείωση του συνωστισμού και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού. Παράλληλα, θα δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις για το μέγεθος της επιβατικής κίνησης και την έκταση της εισιτηριοδιαφυγής, ζητήματα που έως σήμερα βασίζονταν κυρίως σε εκτιμήσεις.

Τα 100 λεωφορεία με το νέο σύστημα θα κινούνται σε όλες τις γραμμές του ΟΑΣΘ, διαφορετικές ημέρες και ώρες, ώστε να συγκεντρωθούν αντιπροσωπευτικά στοιχεία για το σύνολο των περιοχών που εξυπηρετούνται.

Σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την τηλεματική, το νέο σύστημα διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο «έξυπνο» δίκτυο διαχείρισης στόλου, που στοχεύει στον πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.