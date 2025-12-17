Καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) δέχθηκε πυρά και πέθανε στο σπίτι του, στο προάστιο Μπρούκλιν της Βοστώνης, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, πρόκειται για τον Νούνιο Φ.Γκ. Λουρέιρο, 47 ετών, από την Πορτογαλία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς και πέθανε το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα του Νόρφολκ, που έχει αναλάβει την υπόθεση, η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας δήλωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις για την υπόθεση.

Εκπρόσωπος του MIT δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο ενθαρρύνει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που ενδέχεται να επηρεαστούν από τον θάνατο του Νούνιο Λουρέιρο να ζητήσουν υποστήριξη.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένειά του, τους μαθητές, τους συναδέλφους του και όλους όσους θρηνούν», ανέφερε η δήλωση.

Ποιος ήταν

Το MIT διόρισε τον Νούνιο Λουρέιρο διευθυντή του Κέντρου Επιστήμης και Σύντηξης Πλάσματος τον Μάιο του 2024. Επί της ουσίας διορίστηκε επικεφαλής ενός από τα μεγαλύτερα εργαστήρια του Πανεπιστημίου, όπου περισσότεροι από 250 ερευνητές, μέλη του προσωπικού και φοιτητές εργάζονται σε επτά κτίρια.

Οι αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατός του θα μπορούσε να σχετίζεται με τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, σύμφωνα με το δίκτυο ABC News, ανώτερος αξιωματικός των αστυνομικών αρχών, δήλωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι συνδέονται οι δύο επιθέσεις.

Ο Νούνιο Λουρέιρο ήταν Πορτογάλος.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Πορτογαλία, Τζον Τζ. Αρίγκο, δήλωσε: «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του Νούνιο Λουρέιρο, ο οποίος ηγήθηκε του Κέντρου Επιστήμης και Σύντηξης Πλάσματος του MIT. Τιμούμε τη ζωή του, την προσφορά του στην επιστήμη και τη διαχρονική του συνεισφορά».