Η Ουκρανία κατέστρεψε το πρωί της Τετάρτης ρωσική στρατιωτική φάλαγγα που επιχειρούσε να προωθηθεί στο Νόβε Σάχοβε, κοντά στο Ποκρόβσκ, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η φάλαγγα εντοπίστηκε άμεσα από τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες ανέπτυξαν τεθωρακισμένα, πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να παγιδεύσουν τους αντιπάλους στο λεγόμενο «κουτί του θανάτου», εξοντώνοντας, σύμφωνα με το Κίεβο, δεκάδες Ρώσους στρατιώτες.

BREAKING: Ukraine destroyed a Russian military column trying to advance in Nove Shakhove near Pokrovsk today The Russians were quickly spotted by the Ukrainians, who deployed armor, artillery and drone to put the Russians in a “kill box,” eliminating dozens of Russian soldiers pic.twitter.com/j1mtoKUDxu — Visegrád 24 (@visegrad24) December 17, 2025

Σε ανακοίνωσή του, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι απέκρουσε μηχανοκίνητη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων εναντίον της ανατολικής πόλης. Όπως σημείωσε, ρωσικά τεθωρακισμένα, οχήματα και μοτοσικλέτες επιχείρησαν να διασπάσουν τις ουκρανικές γραμμές από τον νότο προς τον βορρά του Ποκρόβσκ.

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης, σε ανάρτησή του στο Facebook, υπογράμμισε ότι «οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες» και πως οι φάλαγγες προσπάθησαν να διεισδύσουν στο βόρειο τμήμα της πόλης.