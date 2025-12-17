Εκρήξεις στο Κίεβο σημειώθηκαν σήμερα το βράδυ, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω της πλατφόρμας Telegram, μετά την προειδοποίηση των αρχών για επιδρομή εχθρικών drones.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ο Κλίτσκο απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια έως ότου λήξει ο συναγερμός, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και ψυχραιμία.

Παράλληλα, προειδοποίηση για πιθανές αεροπορικές επιθέσεις εκδόθηκε και για περιοχές στα βόρεια του Κιέβου, καθώς οι ουκρανικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.