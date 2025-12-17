Περιπετειώδης ήταν η σύλληψη δύο 15χρονων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν στην προσπάθειά τους να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσαν με το μοτοποδήλατο που οδηγούσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και ένας αστυνομικός. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι το δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν οι ανήλικοι ήταν κλεμμένο, ενώ ο ένας από αυτούς δεν είχε εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Σε βάρος των δύο 15χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, μεταξύ άλλων αδικημάτων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, καθώς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας των παιδιών τους.