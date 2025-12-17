Σοκ στην Ηλιούπολη προκαλεί νέο περιστατικό κακοποίησης ζώου, καθώς άγνωστος δράστης τοποθέτησε ένα αποκεφαλισμένο γατάκι μέσα σε νηπιαγωγείο της περιοχής, με αποτέλεσμα να το αντικρίσουν μικρά παιδιά.

Το γεγονός έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αλλεπάλληλες δολοφονίες γατιών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου δεν αντιλήφθηκαν άμεσα το περιστατικό, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να αποτρέψουν τα παιδιά από το να δουν το σοκαριστικό θέαμα.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αναστάτωση, καθώς τα περιστατικά θανάτωσης ζώων φαίνεται να αποδίδονται στη δράση ενός ατόμου που δρα κατ’ εξακολούθηση στην περιοχή. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία και ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Αποτροπιασμός στο νηπιαγωγείο

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αποκεφαλισμένο γατάκι βρέθηκε στο προαύλιο του σχολείου, γεγονός που προκάλεσε αποτροπιασμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά φέρεται να είδαν το ζώο πριν προλάβουν οι δάσκαλοι να επέμβουν, ενώ οι γονείς κατήγγειλαν ότι αρκετά νήπια βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το ζώο έφερε επιπλέον σημάδια κακοποίησης, ωστόσο το περιστατικό ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για συστηματική και επαναλαμβανόμενη δράση. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί τουλάχιστον επτά παρόμοια συμβάντα στην Ηλιούπολη.

Αντιδράσεις και μέτρα στήριξης

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου ενημέρωσαν άμεσα τους γονείς και παρείχαν οδηγίες για τη διαχείριση της ψυχολογικής επίδρασης του γεγονότος στα παιδιά. Παράλληλα, κάτοικοι και φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν αυξημένες περιπολίες και αυστηρότερη επιτήρηση, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης και να σταματήσει η κακοποίηση των ζώων στην περιοχή.