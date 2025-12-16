Στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ο Έλληνας ιδιοκτήτης καφετέριας Θωμάς Ποντιδάς προσέφερε καταφύγιο σε δεκάδες ανθρώπους που έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο ίδιος μίλησε για τις δραματικές στιγμές στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, Αλέκο Μάρκελλο.

«Στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα, όλοι που είμαστε εδώ σηκωθήκαμε, νομίζαμε ότι ήταν βεγγαλικά. Μετά από τρία-τέσσερα μπουμ μπουμ, ήταν δυνατά, πολύ δυνατά, δεν ξέραμε από πού έρχονταν αλλά καταλάβαμε ότι ήταν κάτι πολύ σοβαρό… O κόσμος έτρεχε από εκεί, δεν ξέραμε τι γινόταν… Τρέξανε μέσα στο μαγαζί, μέσα στην τουαλέτα, κλείστηκαν, τρέχανε μέσα στο δωμάτιο συντήρησης, τρέχανε παντού, έγινε δηλαδή χαμός», δήλωσε ο Θωμάς.

Κατά τη διάρκεια των κρίσιμων λεπτών της επίθεσης, ο Έλληνας επιχειρηματίας φρόντισε να προστατεύσει όσους βρέθηκαν στο δρόμο του, μετατρέποντας την καφετέρια του σε χώρο ασφάλειας. Την επόμενη ημέρα, όπως ανέφεραν πολλά αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ο Θωμάς έγινε σύμβολο ελπίδας για το Μπόνταϊ.

Μετά την εξουδετέρωση του δράστη, ο Έλληνας «καλός Σαμαρείτης» άνοιξε το κατάστημά του από τα χαράματα, θέλοντας να στηρίξει την τοπική κοινωνία και τους χιλιάδες επισκέπτες της διάσημης παραλίας.

«Δεν ήξερα, θα ανοίξω δεν θα ανοίξω, ξέρεις φοβόμουν κιόλας. Πήγα εγώ κάθισα έξω πρώτα και μετά ήρθανε, ήρθανε και κόσμος και άλλος κόσμος και αγκαλιές».

Η ιστορία του συγκίνησε τα αυστραλιανά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, που τον αποκάλεσαν «άγγελο του Μπόνταϊ». Ο Θωμάς Ποντιδάς έγινε γνωστός για την πράξη ανθρωπιάς του, εισπράττοντας την αναγνώριση, τον σεβασμό και την αγάπη όσων βοήθησε χωρίς δεύτερη σκέψη.