Η Ρωσία συνιστά την πιο σημαντική, άμεση και μακροπρόθεσμη απειλή για την ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωατλαντική περιοχή, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν η Φινλανδία, η Σουηδία, η Εσθονία, η Λετονία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Λιθουανία.

Οι ηγέτες των οκτώ αυτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στο Ελσίνκι, σε σύνοδο κορυφής αφιερωμένη στην ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της ΕΕ.

Το κοινό ανακοινωθέν υπογραμμίζει ότι η υπεράσπιση της ανατολικής Ευρώπης πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής απειλής.

«Η Ρωσία παραμένει απειλή σήμερα, αύριο και στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι «η κατάσταση απαιτεί να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην ανατολική πλευρά της ΕΕ μέσω μιας επιχειρησιακής, συντονισμένης και πολυτομεακής προσέγγισης».

Ενίσχυση αμυντικών δυνατοτήτων

Οι ηγέτες των χωρών της βόρειας και ανατολικής Ευρώπης τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων για χερσαίες επιχειρήσεις, της άμυνας απέναντι σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας.

Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία της προστασίας των συνόρων και των κρίσιμων υποδομών, στο πλαίσιο της συνεργασίας εντός της ΕΕ και με το ΝΑΤΟ.

«Η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των κρατών-μελών να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες, καθορίζοντας τη χρηματοδότηση, απλοποιώντας τους κανονισμούς και ενισχύοντας τη στρατιωτική κινητικότητα», ανέφερε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον.

Στο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία

Το ανακοινωθέν δημοσιοποιήθηκε τη στιγμή που η Ουκρανία, με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, επιδιώκει συμβιβασμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο, του οποίου η αρχική εκδοχή θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη Μόσχα.

«Δεν βλέπουμε κανένα σημάδι ότι η Ρωσία επιθυμεί ειρήνη» στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο Φινλανδός πρωθυπουργός.