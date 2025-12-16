Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μάς ταξιδεύει στη γεύση μέσα από την κουζίνα του «Buongiorno». Από λαχταριστές κρέπες μέχρι αφράτες βάφλες, ακολουθήστε τα βήματά του και απολαύστε ένα πιάτο γεμάτο φαντασία και νοστιμιά. Καλή σας απόλαυση!
Μuffins από τον Σκαρμούτσο που σε… κάνουν να λιώνεις – Με βατόμουρα και λευκή σοκολάτα
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει τονοσαλάτα με καστανό ρύζι, ρόδι, σταφίδα & λαχανικά
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Μια γλυκιά πρόταση από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου – Λαχταριστή μους φυστικοβούτυρου με σοκολάτα
Πεντανόστιμη η σημερινή συνταγή της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!». Συνδυάζει σοκολάτα και φυστικοβούτυρο σε μια ακαταμάχητη μους. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει λαζάνια με τυριά, μανιτάρια και κρέμα γιαουρτιού
Πεντανόστιμη η σημερινή συνταγή της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!» Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει λαχταριστό κοτόπουλο με γιαούρτι και μπαχαρικά
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Έκανε ένα πεντανόστιμο κοτόπουλο με γιαούρτι και αρωματικά μπαχαρικά Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.