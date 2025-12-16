Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Και οι σύντροφοι έχουν δικαιώματα
Κληρονομιές
Πόσα χρόνια ελεύθερης συμβίωσης απαιτούνται και τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Τι αλλάζει για όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης
